Зимнее волшебство: в Киеве выпал снег [ Редактировать ]
В воскресенье, 22 марта, в Киеве выпал снег.
Фото и видео зимних осадков посреди весны активно делятся в соцсетях пользователи.
Жительница столицы Наталя Гладуняк-Голубицкая выложила в Instagram видео снега в парке на Позняках. "22 марта 2020 г. В Киеве идет снег... Зима уходить не хочет", - написала она.
Карина Омельянчик также поделилась завораживающим фото заснеженного леса.
Анастасия Кучанская виложила в сториз видео снегопада под знаменитую песню Фрэнка Синатры "Let it snow".
Читайте также о погоде на выходные: украинцев шокировали прогнозом.
по теме
В Киеве подтвердили 7 новых случаев коронавируса
Всего в столице 10 зарегистрированных случаев заболевания
В Киеве общественный транспорт прекращает работу
Исключение составит перевозка медиков, работников экстренных служб и стратегических предприятий
Киев останавливает пассажирские перевозки - Аваков
С 22 марта Киев останавливает пассажирские перевозки из-за коронавируса
Таксисты будут возить врачей бесплатно
Таксисты служб Uber, Uklon и Bolt будут возить врачей бесплатно