В воскресенье, 22 марта, в Киеве выпал снег.

Фото и видео зимних осадков посреди весны активно делятся в соцсетях пользователи.

Жительница столицы Наталя Гладуняк-Голубицкая выложила в Instagram видео снега в парке на Позняках. "22 марта 2020 г. В Киеве идет снег... Зима уходить не хочет", - написала она.

Карина Омельянчик также поделилась завораживающим фото заснеженного леса.



Анастасия Кучанская виложила в сториз видео снегопада под знаменитую песню Фрэнка Синатры "Let it snow".

Читайте также о погоде на выходные: украинцев шокировали прогнозом.