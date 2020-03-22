Издатель Bethesda сделал непростительную для себя ошибку при выпуске Doom Eternal, чем порадовала пиратов, которым упростили способ взлома.

Пользователи сайтов Reddit и ResetEra внезапно обнаружили, что Bethesda случайно отправила в Steam копию исполняемого файла игры без DRM защиты. Таким образом игра фактически не требует проверки лицензии и даже не требует взлома.

Читайте также Call of Duty помогает ветеранам найти работу

Ранее на этой неделе было подтверждено, что Doom Eternal будет использовать знаменитую технологию против взлома Denuvo, которая несмотря на критику, остается одной из главных DRM систем для крупных проектов, так как замедляет пиратство.

Однако, когда у пользователей появилась возможность покопаться в файлах игры, они обнаружили исполняемый файл без DRM, находящийся прямо на виду - в папке, помеченной как "оригинальная".

По словам пользователя Reddit, основной исполняемый файл весил 369 МБ и мог быть найден в основной папке игры. В подпапке лежал меньший исполняемый файл объемом 67 МБ, который можно было легко скопировать в основную папку, чтобы перезаписать исполняемый файл с Denuvo. После этой процедуры игра запускалась без никакой защиты.

Безусловно, Bethesda быстро отреагировала и выпустила патч, который удалял исполняемый файл без DRM. Но ущерб уже был нанесен, и издателю некого винить, кроме себя за то, что они выпустили версию Doom Eternal без DRM.

Читайте также Женщина похудела на 63 килограмма благодаря онлайн игре

Причем это не первый раз, когда компания допустила такую ошибку. В прошлом году Bethesda также упростила задачу пиратам с игрой Rage 2 и, в конечном счете, удалила Denuvo из версии Steam несколько дней спустя.

Напомним, что Doom Eternal, который является сиквелом оригинальной игры 2016 года, вышел 20 марта 2020 года и получил много хвалебных отзывов от критиков.

Ранее podrobnosti.ua сообщали о том, как новая смертельная игра "убивает" школьников. Также в онлайновой игре EVE Online решили помочь Австралии и побили очередной рекорд.