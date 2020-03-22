Медики рассказали, как протекает заболевание, вызванное коронавирусом [ Редактировать ]
Медики рассказали, как протекает заболевание, вызванное коронавирусом. Об этом пишет Breaking News.
День 1−4. Наблюдается повышенная температура, которая может сопровождаться болью в мышцах, сухим кашлем, тошнотой и диареей.
День 5−6. У пациентов начинается затруднение дыхания.
День 7. На этом этапе проблемы с дыханием существенно усиливаются.
День 8−9. У пациентов, тяжело переносящих инфекцию, легкие уже не могли должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы.
День 10−11. К прочим симптомам добавляется боль в животе.
День 12. Пациенты начинают выздоравливать, температура снижается.
День 17-22. Проходит полное выздоровление и восстановление после болезни.
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