Медики рассказали, как протекает заболевание, вызванное коронавирусом. Об этом пишет Breaking News.



День 1−4. Наблюдается повышенная температура, которая может сопровождаться болью в мышцах, сухим кашлем, тошнотой и диареей.



День 5−6. У пациентов начинается затруднение дыхания.



День 7. На этом этапе проблемы с дыханием существенно усиливаются.



День 8−9. У пациентов, тяжело переносящих инфекцию, легкие уже не могли должным образом обеспечивать кислородом жизненно важные органы.



День 10−11. К прочим симптомам добавляется боль в животе.



День 12. Пациенты начинают выздоравливать, температура снижается.



День 17-22. Проходит полное выздоровление и восстановление после болезни.

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