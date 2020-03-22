Розробка і тестування вакцини проти коронавірусу триватиме не менше року. Про це BBC заявив предсатвник ВООЗ Майкл Раян.

Кілька видів ліків уже розробляють, у США одну почали тестувати. Утім необхідно бути впевненими, що новий засіб - безпечний. Також Раян зазначив, що обмеження пересування громадян у різних країнах не допоможуть подолати вірус. Методи мають бути комплексними і включати, перш за все, виявлення інфікованих і тих, з кими вони контактували.