Розробка і тестування вакцини проти коронавірусу: вчені повідомили строки [ Редактировать ]
Розробка і тестування вакцини проти коронавірусу триватиме не менше року. Про це BBC заявив предсатвник ВООЗ Майкл Раян.
Кілька видів ліків уже розробляють, у США одну почали тестувати. Утім необхідно бути впевненими, що новий засіб - безпечний. Також Раян зазначив, що обмеження пересування громадян у різних країнах не допоможуть подолати вірус. Методи мають бути комплексними і включати, перш за все, виявлення інфікованих і тих, з кими вони контактували.
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