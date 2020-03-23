Не тільки коронавірус: Україну атакують кліщі [ Редактировать ]
Через аномально теплу зиму в Україні нашестя кліщів. Користувачі соцмереж активно діляться світлинами зі своїх прогулянок, з яких вони повертаються просто обліплені цими кровопивцями. Чим небезпечні кліщі та як від них вберегтися - розкажуть мої колеги.
Ці фото виклав у соцмережі киянин Лаврентій Тарасович. На його одязі - з десяток кліщів. І це лише після кількох хвилин прогулянки в полі. Цьогоріч така ситуація чи не по всій Україні, пояснюють фахівці.
"Це може бути грядка, де завгодно вони можуть бути", - пояснює Володимир Лущак, доктор біологічних наук.
Кліщі можуть переносити збудників з півтори сотні небезпечних хвороб. Людина заражається, коли кліщ впорскує свою слину в ранку. Тільки на Тернопільщині за два місяці цього року - вже десять зареєстрованих випадків зараження хворобою Лайма.
Володимир Лущак, доктор біологічних наук:
Кліщ вони є переносниками проміжними борліозу, хвороби Лайма. Це пошкоджується шкіра, нервова система, серцевосудинна система.
Потерпають від кліщів і тварини. Павло ледь не втратив через них свого домашнього улюбленця. Чоловік мешкає в приватному секторі, тож собака весь час надворі.
Павло, власник собаки:
Побачили, що зранку він був млявий, погано себе почував, не хотів їсти. Пошукали повністю і побачили маленький кліщ, який ледь був замітний. Вчасно зреагували, вчора зробили йому одну прививку, на вечір вже почав їсти.
Але так щастить не всім - розповідають ветеринари. До клініки щодня звертаються з такими скаргами. Проте чимало господарів звертається запізно, і медики не встигають врятувати чотирилапих. Від початку року жертвами кліщів стали понад десять тварин.
Євген Гусак, начальник Івано-франківської міської державної лікарні ветеринарної медицини:
Власники думали, що зима буде трохи сильніша і паразитів які переносять кліщі їх уникнуть. І вони почнуться в кінці березня квітня. Але у зв'язку з тим що було потепління зима малосніжна маломорозна кліщі буквально зупинили діяльність на півтора тижня поки були морози і відновились і продовжують нападати.
Щоб уберегти від кліщів і себе, і своїх вихованців - не обов'язково відмовлятись від прогулянок лісом чи парком, кажуть фахівці. Адже потрапивши на шкіру, вони заражають не відразу.
Володимир Лущак, доктор біологічних наук:
Навіть якщо кліщ буде мати збудника цієї хвороби повинен пройти певний час щоб він був присмоктаний, для того щоб він передав цього збудника. Якщо він набрався то навіть якщо кліщ і є носієм то людина не захворіє.
Тож фахівці радять, вирушаючи на прогулянку, вбиратися у світлий одяг, який повністю вкриває тіло. А головне - бути пильними і ретельно оглядати себе та тварин що дві години.
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