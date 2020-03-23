У народного депутата из ОПЗЖ Александра Лукашева подтвердили вирус Covid-19. Известно, что первый экспресс-тест показал негативный результат, но анализы дали положительные результаты.

Отмечается, что на прошлой неделе у Лукашева была температура, сейчас ему лучше.

Напомним, Лукашев занимает пост первого заместителя председателя комитета Верховной Рады по вопросам образования, науки и инноваций.

Также по информации СМИ, результатов теста ждет еще один народный депутат из "Слуги народа" Руслан Горбенко.

Ранее мы писали о том, что состояние здоровья зараженного коронавирусом депутата Шахова ухудшилось.

Об инфицировании народного депутата стало известно 18 марта. Сначала Шахов отрицал, что заболел коронавирусом, однако позже подтвердил диагноз. 19 марта, стало известно ,что заражена и его супруга.