Власть Украины продемонстрировала свое циничное отношение к жителям Донбасса в критической ситуации [ Редактировать ]
По сообщению штаба ООС, Украина с 22 марта 2020 года прекратила пропуск через линию разграничения лиц и транспортных средств с территории ОРДЛО. В то же время правительство России дополнительным распоряжением от 16 марта 2020 года разрешило въезд жителей ОРДЛО в Россию.
В критические моменты и в реальных действиях, а не в политических декларациях проявляется реальное отношение к людям, причем не просто к людям - к гражданам Украины. И это отношение к жителям Донецка и Луганска продемонстрировали Украина и Российская Федерация.
О каком возвращении Донбасса через сознание людей, живущих на неконтролируемых территориях, может говорить сегодня власть в Украине после подобного шага? К тому же, учитывая число заболевших в Европе, откуда массово возвращаются украинцы, и число больных в ОРДО и ОРЛО, этот шаг вообще лишен смысла и заставляет сомневаться в адекватности украинской власти.
Но самое страшное в нем - демонстративный отказ от соблюдения конституционных прав своих сограждан, незаконный и циничный, который, впрочем, с радостью будет поддержан различными маргиналами национал-радикального толка. Теми, на мнение которых, к сожалению, ориентируется нынешняя власть во главе с президентом Зеленским.
Виктор Медведчук,
председатель Политсовета партии
"Оппозиционная платформа - За жизнь"
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