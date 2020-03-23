У Ангелы Меркель тест на коронавирус показал отрицательный результат [ Редактировать ]
Тест на коронавирус у канцлера Германии Ангелы Меркель показал отрицательный результат. Об этом сообщает издание Focus Online.
"Результат сегодняшнего теста отрицательный", - заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт в понедельник, 23 марта, в Берлине по запросу немецкого агентства печати.
Он также отметил, что в ближайшие дни Меркель будут проведены дополнительные тесты.
Врач сделал канцлеру ФРГ профилактическую вакцинацию от пневмококков.
Напомним, в воскресенье вечером Ангела Меркель ушла на домашний карантин после того, как ей сообщили, что в пятницу она общалась с врачом, у которого был положительный результат на коронавирус.
Ранее сообщалось, что в Киеве число зараженных коронавирусом возросло до 28. Также медики обнародовали причины смертности от коронавируса.
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