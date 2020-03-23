У Ангелы Меркель не подтвердился коронавирус/ Фото: ru.wikipedia.org

Тест на коронавирус у канцлера Германии Ангелы Меркель показал отрицательный результат. Об этом сообщает издание Focus Online.

"Результат сегодняшнего теста отрицательный", - заявил официальный представитель правительства Штеффен Зайберт в понедельник, 23 марта, в Берлине по запросу немецкого агентства печати.

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Он также отметил, что в ближайшие дни Меркель будут проведены дополнительные тесты.

Врач сделал канцлеру ФРГ профилактическую вакцинацию от пневмококков.

Напомним, в воскресенье вечером Ангела Меркель ушла на домашний карантин после того, как ей сообщили, что в пятницу она общалась с врачом, у которого был положительный результат на коронавирус.

Ранее сообщалось, что в Киеве число зараженных коронавирусом возросло до 28. Также медики обнародовали причины смертности от коронавируса.