В понедельник, 23 марта, в Киеве зафиксировали еще 4 лабораторно подтвержденных случая заболевания коронавирусом. Об этом сообщил мэр Киева Виталий Кличко в Facebook.

"Среди новых 4 случаев - 17-летняя девушка, которая вернулась с учебы в Лондоне, 53-летняя женщина, которая контактировала с больным в Киевской области. Женщина в возрасте 28 лет - вернулась из Австрии. И 21-летний юноша, который контактировал с больным родственником", - говорится в сообщении.

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Отмечается, что двое пациентов находятся в Александровской больнице, а еще двое - на самоизоляции, лечатся дома под контролем врачей.

Таким образом, общее количество заболевших COVID-19 выросло в столице до 28 человек.

Сегодня, когда в Украине спецрейсами из-за границы возвращаются десятки тысяч украинцев, мы получаем угрозу возможного быстрого распространения инфекции. Я обращаюсь к МВД усилить контроль за соблюдением киевлянами суровых ограничительных мер, особенно теми, которые прибывают в страну. А также - выполнение предприятиями и учреждениями мероприятий по организации дистанционной работы сотрудников, - добавил Кличко.

Ранее сообщалось, что под Киевом коронавирус нашли у 5 жителей Обуховского района.

Напомним, 18 марта в Киевской области ввели режим чрезвычайного положения. А 20 марта соответствующий режим ввели и в Киеве.

В то же время, первый пациент в Украине с коронавирусом - вылечился.