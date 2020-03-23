Евросоюз приостановил действие главного документа [ Редактировать ]
Правительства стран-членов ЕС приостановили действие Пакета стабильности и роста.
Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.
По их словам, такое решение было принято для поддержки экономики во время пандемии коронавируса.
Отмечается, что приостановка действия документа позволит странам ЕС набирать кредиты для помощи бизнесу.
"Министры согласились с оценкой Еврокомисии, что сложились условия для задействования генеральной статьи о приостановке (действия Пакта – ред.), налицо тяжелый экономический спад в еврозоне и Евросоюзе в целом",- сообщается в заявлении.
Пакт стабильности и роста устанавливает уровень дефицита госбюджета стран Евросоюза 3% ВВП, а госдолг не будет превышать 60%.
Ранее сообщалось, что в ЕС начали переговоры по вступлению в Содружество Албании и северной Македонии.
по теме
Ситуация с коронавирусом: ВОЗ заявила об ускорении пандемии
Сейчас в мире насчитывают уже 300 тысяч случаев заражения вирусом
Израиль начнет блокировать города
Также власти ограничили доступ к Храмовой горе
Дружественная эвакуация: Польша вывозит украинцев на родину
Граждан Украины будут забирать и из других отдаленных уголков планеты
Евровидение на карантине: организаторы придумали новое шоу
Альтернативный концерт не будет иметь соревновательных элементов
В Україні розробляють план захисту населення від фальсифікованих ліків
Поки влада в країні повною мірою впроваджує карантинні заходи, підприємці розробляють стратегію захисту споживачів