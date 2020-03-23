Правительства стран-членов ЕС приостановили действие Пакета стабильности и роста.

Об этом сообщает пресс-служба Совета Европы.

По их словам, такое решение было принято для поддержки экономики во время пандемии коронавируса.

Отмечается, что приостановка действия документа позволит странам ЕС набирать кредиты для помощи бизнесу.

"Министры согласились с оценкой Еврокомисии, что сложились условия для задействования генеральной статьи о приостановке (действия Пакта – ред.), налицо тяжелый экономический спад в еврозоне и Евросоюзе в целом",- сообщается в заявлении.

Пакт стабильности и роста устанавливает уровень дефицита госбюджета стран Евросоюза 3% ВВП, а госдолг не будет превышать 60%.

Ранее сообщалось, что в ЕС начали переговоры по вступлению в Содружество Албании и северной Македонии.