Европейский союз начинает переговоры о членстве с Албанией и Северной Македонией. Об этом сообщает Reuters, корреспонденты которого ознакомились с проектом единогласного решения 27 государств-членов блока. Консультации по данному документу будут завершены на этой неделе.

В последние годы балканские кандидаты на членство в Евросоюзе неоднократно терпели фиаско, поскольку Франция и Нидерланды ставили под сомнение их прогресс в области построения демократии и борьбы с коррупцией. Они высказывали опасения, что новички вольются в то время, когда сплоченность блока пошатнулась из-за Brexit - выхода Великобритании из ЕС.

В последние месяцы Париж и Амстердам ослабили свои возражения, а механизм вступления Албании и Северной Македонии в Евросоюз был запущен. 2 марта Еврокомиссия подтвердила предварительную рекомендацию Европейскому совету начать переговоры с этими странами о членстве в ЕС.

На данный момент не совсем понятно, затормозится ли процесс из-за эпидемии коронавируса, охватившей Европу.

Свое решение относительно членства Албании и Северной Македонии еще не приняла Греция. Дипломатические источники Reuters сообщают, что Афины дали свое одобрение после того, как в Албании были законодательно прописаны новые более жесткие правила по защите национальных меньшинств.