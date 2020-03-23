Евросоюз начинает переговоры о членстве с Албанией и Северной Македонией [ Редактировать ]
Европейский союз начинает переговоры о членстве с Албанией и Северной Македонией. Об этом сообщает Reuters, корреспонденты которого ознакомились с проектом единогласного решения 27 государств-членов блока. Консультации по данному документу будут завершены на этой неделе.
В последние годы балканские кандидаты на членство в Евросоюзе неоднократно терпели фиаско, поскольку Франция и Нидерланды ставили под сомнение их прогресс в области построения демократии и борьбы с коррупцией. Они высказывали опасения, что новички вольются в то время, когда сплоченность блока пошатнулась из-за Brexit - выхода Великобритании из ЕС.
В последние месяцы Париж и Амстердам ослабили свои возражения, а механизм вступления Албании и Северной Македонии в Евросоюз был запущен. 2 марта Еврокомиссия подтвердила предварительную рекомендацию Европейскому совету начать переговоры с этими странами о членстве в ЕС.
На данный момент не совсем понятно, затормозится ли процесс из-за эпидемии коронавируса, охватившей Европу.
Свое решение относительно членства Албании и Северной Македонии еще не приняла Греция. Дипломатические источники Reuters сообщают, что Афины дали свое одобрение после того, как в Албании были законодательно прописаны новые более жесткие правила по защите национальных меньшинств.
по теме
Через пандемію коронавірусу Євросоюз закриває кордони
Пропускатимуть лише громадян країн ЄС, членів їхніх родин та дипломатів. Виняток також зробили для медиків та науковців, які допомагають боротися з Covid-19
Надзвичайний стан та закриті кордони: у ЄС посилили карантинні обмеження
Польща, Данія, Чехія, Естонія та інші закривають кордони, в Іспанії оголосили надзвичайний стан, в Австрії заборонили збиратися групами більше п'яти осіб, у Німеччині зачинили усі клуби і бари
Україна закриє кордони з Євросоюзом
Україна закриє більшість КПП на кордонах із Євросоюзом, - таке рішення напередодні прийняли на нараді Міністерства охорони здоров'я та Держприкордонслужби
Туреччина та Євросоюз вирішували долю сирійських мігрантів
Президент Туреччини Реджеп Ердоган напередодні ввечері відвідав Брюссель - чого вимагав і що врешті отримав?
Міграційне протистояння: Греція і Туреччина стягують війська до кордонів
Загострення на європейських кордонах. Туреччина заявила, що не дозволить повертати біженців з ЄС назад на свою територію. Європейці - приймати мігрантів не готові. Чи вдасться сторонам домовитися і вийти з глухого кута?