Боротьба з коронавірусом: фонд реформ при Національній академії медичних наук закликав допомогти всім необхідним й захистити медиків [ Редактировать ]
Допомогти й захистити медиків, які борються з коронавірусом. До цього закликає Фонд реформ при Національній академії медичних наук. Розподілятиме допомогу по лікарнях новостворений координаційний центр. Туди спрямовуватимуть найнеобхідніше для медиків та пацієнтів. Подробиці - в матеріалі моїх колег.
Захистимо медиків - врятуємо країну. Із таким закликом до небайдужих звернулися Національна академія медичних наук, юристи та політики. Мета координаційного центру, створеного за ініціативи екс-нардепа Ірини Сисоєнко, - збір і розподіл усього необхідного для лікарів інфекційних медзакладів та швидких.
Ірина Сисоєнко, голова офісу реформ НАН України:
Ми звертаємось до небайдужих людей, ми звертаємось до соціально-відповідальних підприємців до тих людей, які хочуть принести користь суспільству, користь тим, хто зараз на передовій медпрацівникам і безпосередньо нам допомагають. Ми маємо діяти на випередження. За декілька днів нашої роботи, ми змогли звернутись до фінансових фондів і безпосередньо на медичні заклади вже перераховано близько 900 тисяч грн, також ми змогли скоординувати роботу закладів харчування в організаціїї харчування медпрацівників. Ми продовжуємо цю роботу і кількість людей, які готові допомагати людям, які на передовій в лікарнях їх збільшується.
Засоби індивідуального захисту й дезінфекції, медпрепарати й обладнання, продукти й вода - це те, чим уже потрібно допомогти медикам, кажуть у координаційному центрі. Також із збільшенням кількості хворих гостро може постати й питання навантаження на одного лікаря. Щоб дати їм перепочити, в центрі закликають медиків приватних лікарень за потреби вийти на зміни.
Ірина Сисоєнко голова офісу реформ НАН України:
Можливо дві три зміни і потрібно вже зараз думати про те, хто буде заміняти роботу в інфікційних лікарнях, тобто на допомогу мають приходити можливо працівники приватних медзакладів, можливо залучати студентів старших курсів на роботу молодшого медперсоналу. Сформувати додаткові фінансові фонди і стимули для працівників інфекційних лікарень і швидкої допомоги.
Отримати інформацію про те, що потрібно медикам і лікарням, можна на сторінці в соцмережі Фейсбук. Грошову допомогу можна переказати на рахунки Благодійного фонду, які ви зараз бачите. Як розподілятимуться ці кошти - в координаційному центрі звітуватимуть щоп'ятниці. Окрім того, всі кроки оприлюднюватимуть на сторінці. Тож не будьте байдужими, закликають у центрі, адже саме від медиків сьогодні залежить життя і здоров'я кожного з нас.
по теме
Допомога медикам: намісник Києво-Печерської Лаври Митрополит Павло закликав підтримати лікарів
Допомогу медикам пропонують і в Українській православній церкві. Так, в Одеській єпархії на час пандемії коронавірусу вирішили надати готель для лікарів, які живуть за межами міста
Жуткий кашель и трубки в носу: пациентка с коронавирусом записала видео из больницы
Женщина, у которой обнаружили коронавирус, показала, как выглядит больница, в которой она находится
Україна отримала тест-системи із Китаю
Експрес-тести використовуватимуть бригади екстреної допомоги для перевірки людей з підвищеною температурою та підозрою на коронавірус
МОЗ перевірить на коронавірус смертельні випадки від пневмонії
Зразки для проведення дослідження вже забрали. Про це заявив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко
Болівійців закликають лікуватися від коронавірусу травами
В Африці та Латинській Америці люди вдаються до народних методів, щоб протидіяти коронавірусу. Дехто переконаний у їхній ефективності, інших заохочує уряд