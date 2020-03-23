Допомогти й захистити медиків, які борються з коронавірусом. До цього закликає Фонд реформ при Національній академії медичних наук. Розподілятиме допомогу по лікарнях новостворений координаційний центр. Туди спрямовуватимуть найнеобхідніше для медиків та пацієнтів. Подробиці - в матеріалі моїх колег.

Захистимо медиків - врятуємо країну. Із таким закликом до небайдужих звернулися Національна академія медичних наук, юристи та політики. Мета координаційного центру, створеного за ініціативи екс-нардепа Ірини Сисоєнко, - збір і розподіл усього необхідного для лікарів інфекційних медзакладів та швидких.

Ірина Сисоєнко, голова офісу реформ НАН України:

Ми звертаємось до небайдужих людей, ми звертаємось до соціально-відповідальних підприємців до тих людей, які хочуть принести користь суспільству, користь тим, хто зараз на передовій медпрацівникам і безпосередньо нам допомагають. Ми маємо діяти на випередження. За декілька днів нашої роботи, ми змогли звернутись до фінансових фондів і безпосередньо на медичні заклади вже перераховано близько 900 тисяч грн, також ми змогли скоординувати роботу закладів харчування в організаціїї харчування медпрацівників. Ми продовжуємо цю роботу і кількість людей, які готові допомагати людям, які на передовій в лікарнях їх збільшується.

Засоби індивідуального захисту й дезінфекції, медпрепарати й обладнання, продукти й вода - це те, чим уже потрібно допомогти медикам, кажуть у координаційному центрі. Також із збільшенням кількості хворих гостро може постати й питання навантаження на одного лікаря. Щоб дати їм перепочити, в центрі закликають медиків приватних лікарень за потреби вийти на зміни.

Ірина Сисоєнко голова офісу реформ НАН України:

Можливо дві три зміни і потрібно вже зараз думати про те, хто буде заміняти роботу в інфікційних лікарнях, тобто на допомогу мають приходити можливо працівники приватних медзакладів, можливо залучати студентів старших курсів на роботу молодшого медперсоналу. Сформувати додаткові фінансові фонди і стимули для працівників інфекційних лікарень і швидкої допомоги.

Отримати інформацію про те, що потрібно медикам і лікарням, можна на сторінці в соцмережі Фейсбук. Грошову допомогу можна переказати на рахунки Благодійного фонду, які ви зараз бачите. Як розподілятимуться ці кошти - в координаційному центрі звітуватимуть щоп'ятниці. Окрім того, всі кроки оприлюднюватимуть на сторінці. Тож не будьте байдужими, закликають у центрі, адже саме від медиків сьогодні залежить життя і здоров'я кожного з нас.