Анализ 68-летней жительницы Мукачево дал позитивный результат на COVID-19.

Об этом сообщает пресс-служба мукачевского госсовета.

По их словам, муж женщины недавно вернулся из Италии, а сама она уже успела сходить в местный храм.

"По состоянию на 17:00 имеем один лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в нашей громаде. Жительница Мукачево, 1951 г.р., микрорайон Пидгоряны. Муж вернулся из Италии 20.03.2020 года",- отмечается в сообщении.

Как известно, в понедельник, 23 марта, женщина позвонила семейному врачу и пожаловалась на плохое самочувствие.

После разговора медики решили провести пациентке экспресс-тест на коронавирус, который показал позитивный результат.

Отмечается, что женщину сразу госпитализировали в Мукачевскую районную больницу, а позже перевезли в Закарпатскую областную инфекционную больницу.

Сейчас она находится в стабильном состоянии.

Напомним, на 23 марта в Украине зафиксированы уже 73 случая заболевания коронавирусной инфекцией.