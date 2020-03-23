Коронавирус на Закарпатье: в Мукачево обнаружен инфицированный [ Редактировать ]
Анализ 68-летней жительницы Мукачево дал позитивный результат на COVID-19.
Об этом сообщает пресс-служба мукачевского госсовета.
По их словам, муж женщины недавно вернулся из Италии, а сама она уже успела сходить в местный храм.
"По состоянию на 17:00 имеем один лабораторно подтвержденный случай COVID-19 в нашей громаде. Жительница Мукачево, 1951 г.р., микрорайон Пидгоряны. Муж вернулся из Италии 20.03.2020 года",- отмечается в сообщении.
Как известно, в понедельник, 23 марта, женщина позвонила семейному врачу и пожаловалась на плохое самочувствие.
После разговора медики решили провести пациентке экспресс-тест на коронавирус, который показал позитивный результат.
Отмечается, что женщину сразу госпитализировали в Мукачевскую районную больницу, а позже перевезли в Закарпатскую областную инфекционную больницу.
Сейчас она находится в стабильном состоянии.
Напомним, на 23 марта в Украине зафиксированы уже 73 случая заболевания коронавирусной инфекцией.
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