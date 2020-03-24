В країні напередодні зареєстрували 14 смертей від вірусу

У Каїрському музеї проводять масштабну дезінфекцію. Команда санітарної служби розпилює знезаражувальні засоби в коридорах, залах та сховищах музею. Такі операції проводять і щодо інших археологічних пам'яток по всьому Єгипту, щоб протидіяти поширенню пандемії COVID-19.

Окрім того, масштабні дезінфекційні заходи організовують у готелях, портах, летовищах та громадському транспорті. В країні напередодні зареєстрували 14 смертей та підтвердили понад 320 випадків зараження коронавірусом.

Саба Седик директорка Єгипетського музею Каїру: