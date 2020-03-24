У Єгипті рятують археологічні пам'ятки від коронавірусу [ Редактировать ]
У Каїрському музеї проводять масштабну дезінфекцію. Команда санітарної служби розпилює знезаражувальні засоби в коридорах, залах та сховищах музею. Такі операції проводять і щодо інших археологічних пам'яток по всьому Єгипту, щоб протидіяти поширенню пандемії COVID-19.
Окрім того, масштабні дезінфекційні заходи організовують у готелях, портах, летовищах та громадському транспорті. В країні напередодні зареєстрували 14 смертей та підтвердили понад 320 випадків зараження коронавірусом.
Саба Седик директорка Єгипетського музею Каїру:
Музей закривають до 31-го березня. За цей період ми обробимо всі поверхні в музейних залах. Відділ античності помиє експонати, а відділ реставрації продезинфікує артефакти спеціальними засобами.
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