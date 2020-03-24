У пасажирів потяга Рига-Київ хворих на коронавірус не виявили. Усіх відпустили під особисте зобов'язання про самоізоляцію. У так званому "потязі чотирьох столиць" перебувало 650 людей. Він прибув у Київ напередодні і три години простояв на вокзалі, поки медики перевіряли пасажирів.

Результати експрес-тестів на наявність вірусу COVID-19 - були негативними.

Затримувати людей українська сторона не мала права, оскільки, за словами очільника МЗС Дмитра Кулеби, якщо в особи, яка перетинає кордон, тест не виявить зараження - вона може вільно пересуватися країною.