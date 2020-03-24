На Філіппінах відкрили протиепідемічний притулок для робітників [ Редактировать ]
Протиепідемічний притулок для робітників з околиць організували в Манілі. Там оселилися близько сотні людей, серед них чимало безхатьків. У кожного окремий бокс для ночівлі, триразове харчування, вранці душ. Тимчасовий центр створили, щойно столиця Філіппін перейшла на режим карантину - через поширення коронавірусу.
Лурдес Пеналоса, соцпрацівниця:
Тут багато врятованих безхатченків, які мешкали на вулицях Маніли. Їх регулярно годують. У нас налагоджено постачання дитячих підгузків та інших гігієнічних засобів.
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