Не виходити з дому наступні три місяці. Через коронавірус британська влада порекомендувала найвразливішим верствам населення залишатися в чотирьох стінах. Це стосується півтора мільйона людей. Хто підпадає під цю категорію і як вирішують медичні проблеми в країні - розкаже Світлана Чернецька, вона в Лондоні.

Цими сонячними вихідними тисячі людей у Лондоні вийшли на вулиці. Британці забули головну пораду уряду - зберігати безпечну дистанцію одне від одного. Втім, у парках та на ринках помітно менше людей похилого віку. Вони у групі ризику. Тож і серйозніше ставляться до загрози коронавірусу. Що рідше виходитимуть з дому, то нижчий шанс підхопити інфекцію.

Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:

Тепер ми мусимо вдатися до спеціальних заходів, щоб захистити особливо вразливі верстви населення. Пам'ятаєте, я говорив, що настане момент, коли необхідно буде ізолювати всіх із серйозними захворюваннями. Йдеться про щонайменше півтора мільйона людей.

Ці півтора мільйона людей мусять самоізолюватися. Тобто тепер до тих, кому за 70, додаються люди із тяжкими та хронічними захворюваннями. Насамперед із ослабленою імунною системою. Серед них хворі на рак, пацієнти з пересадженими органами та люди із серйозними проблемами дихання.

Роберт Дженрік, міністр місцевого самоуправління Великої Британії:

Медики визначили тих людей, які мають найвищі ризики госпіталізації через інфікування коронавірусом. З ними всіма зв'яжуться за кілька днів. Закликатимуть залишатися вдома та уникати особистих контактів з іншими щонайменше наступні 12 тижнів.

Ізоляція найуразливіших людей має зменшити тиск на систему охорони здоров'я. Адже країна виявилася не готовою до епідемії. Насамперед не вистачає апаратів штучної вентиляції легень. Вони необхідні критично хворим пацієнтам на COVID-19.

Андреас Віланд, виконавчий директор заводу з виробництва апаратів штучної вентиляції легень:

У Британії будуть дуже серйозні проблеми, адже вона мало вкладала в обладнання інтенсивної терапії, за що тепер доведеться заплатити ціною людських життів. Тож, на нашу думку, вона повторить шлях Італії.

До початку епідемії у Британії було 5000 апаратів штучної вентиляції легень. Це менше за кількість інфікованих у країні станом на сьогодні. Проблема в тому, що на тлі коронавірусу ці апарати стали на вагу золота у всьому світі.

Метт Генкок, міністр охорони здоров'я Великої Британії:

Кілька минулих тижнів ми купували апарати штучної вентиляції легень. Але вже очевидно, що навіть якщо ми купимо всі ті, які є в наявності, нам цього буде замало. Тож ми попросили британських виробників перепрофілювати виробництво й виготовити ці апарати.

Одразу кілька виробників уже презентували свої перші прототипи. Щойно їх затвердить уряд, машини випускатимуть конвеєром. Тим часом Британії вдалося вже вдвічі збільшити кількість апаратів вентиляції легень. Але й цього замало для країни з населенням 67 мільйонів людей.

Наразі головні поради британського уряду для боротьби з коронавірусом - не виходити з дому без нагальної потреби і зберігати безпечну дистанцію одне від одного до двох метрів. Та оскільки цих рекомендацій дотримуються не всі, карантинні заходи у країні вже переглядають. І не виключено, що запровадять такі самі суворі обмеження, як у Франції, Іспанії чи Італії.