У Європарламенті повідомили про смерть працівника через коронавірус. Померлий був підрядником у Генеральному директораті з питань інновацій. Напередодні ж про інфікування COVID-19 повідомив перший Євродепутат Адам Ярубас. Його стан нетяжкий, він самоізолювався вдома під наглядом лікарів.

Також стали відомі результати першого тестування Ангели Меркель. Вони негативні. Канцлер Німеччини керуватиме країною дистанційно з двотижневої ізоляції. Вона пішла на карантин після відвідин лікаря. Бо, як з'ясувалося, медик підхопив недугу.

Ангела Меркель на самоізоляції. Найближчим часом канцлерка Німеччини керуватиме країною з дому. Усе через те, що в лікаря, який кілька днів тому робив їй планове щеплення, діагностували коронавірус.

Олаф Шольц, міністр фінансів Німеччини:

Канцлерка почувається добре, вона здорова. Працює з дому, як і решта людей, які дотримуються режиму самоізоляції. Вона активна, сьогодні ми провели засідання уряду в телефонному режимі. Пані Меркель привозять усі необхідні документи.

Відомо також, що Меркель регулярно проходитиме тести на коронавірус. Перший зробила вже сьогодні.

На самоізоляцію Меркель пішла в неділю ввечері. За кілька годин після того, як заявила про посилення карантинних заходів у Німеччині. Рішення про більш жорсткі обмеження канцлер ухвалила на нараді з прем'єрами всіх земель. Переговори проходили в режимі телефонної конференції.

Більше двох не збиратися - відсьогодні німці повинні звести до мінімуму всі соціальні контакти. Проводити час більшими групами дозволяється лише людям, які проживають в одному помешканні й тим, хто змушений працювати в колективі. На вулицю можна виходити в разі нагальної потреби - на роботу, до лікаря, в аптеку, продуктовий магазин, банк або на пошту. Дозволяється також вигулювати домашніх тварин і займатися на свіжому повітрі спортом. Утім, подалі від інших.

Ангела Меркель, канцлер Німеччини:

Ви можете виходити з дому самі, з людьми, які з вами мешкають, і лише з однією людиною, яка живе деінде. Перебуваючи на вулиці, ви повинні дотримуватися дистанції одне від одного півтора, а краще два метри.

Інфекціоністи сподіваються, що нові обмеження допоможуть уповільнити темпи поширення хвороби й дадуть лікарням час краще підготуватися до прийому пацієнтів.

Лотар Вайлер, керівник інституту імені Роберта Коха:

Ми бачимо певну тенденцію, крива експоненціального зростання поширення хвороби дещо згладжується. Я зможу остаточно підтвердити це за кілька днів. Утім, я оптиміст і вірю, що вжиті заходи дадуть ефект.

Уряд Німеччини розробив пакет заходів для підтримання підприємств малого й середнього бізнесу, а також самозайнятих громадян. Усі вони будуть отримувати фінансову допомогу від держави протягом періоду карантину. Для цього з бюджету виділять 50 мільярдів євро.