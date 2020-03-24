Украинский журналист Костянтин Андріюк на своїй сторінці в Facebook зробив заяву.

А пам’ятаєте мій матеріал про діяльність, тоді ще федерації футболу України. У червні 2018-го. Про завод з будівництва штучних полів. Про цікаві тендери, записки від МінРегіонБуду та красиві бюджетні схеми. Ну ось тут він.

"Ще тоді - певні люди, а точніше одна людина дуже не хотіла, щоб цей матеріал побачив світ. Але не судилося.

В розслідуванні моєму фігурував директор заводу штучних полів та керівник ФФУ Продакшн - Андрій Бондаренко. Всі ці роки нинішня Українська Футбольна Асоціація (УАФ) весело підсміювалася, мовляв - ми відкриті до будь-яких розслідувань, нам нічого приховувати і нас все чесно, етс... І раптом. . .", - пише Костянтин.

Генеральна прокуратура України минулої п’ятниці спрямувала підозру Андрію Бондаренку по будівництву футбольних полів зі штучним покриттям у Києві. Подозру Бондаренко не отримав (чи зробив все, щоб не отримати), ГПУ на цю середу запланувала обрання запобіжного заходу.

Подіяло, у середу Бондаренко пообіцяв з’явитися.

"Ну от був президент УАФ Павелко минулої неділі в цілому прямому ефірі футбольної програми.

Ну от візьми і розкажи там - мовляв в моєму Будинку Футболу тривають обшуки ДФС, цілому керівнику моєї структури (100% ФФУ Продакшн надлежать УАФ) оголошено підозру. Але ніт. Тому чекаємо на розвиток подій. Щоправда є велика підозра, наша УАФ про цей розвиток вас не поінформує", - додав журналіст.