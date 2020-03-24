Будівництво штучних полів та тендери: як розвивається справа з УАФ [ Редактировать ]
Украинский журналист Костянтин Андріюк на своїй сторінці в Facebook зробив заяву.
А пам’ятаєте мій матеріал про діяльність, тоді ще федерації футболу України. У червні 2018-го. Про завод з будівництва штучних полів. Про цікаві тендери, записки від МінРегіонБуду та красиві бюджетні схеми. Ну ось тут він.
"Ще тоді - певні люди, а точніше одна людина дуже не хотіла, щоб цей матеріал побачив світ. Але не судилося.
В розслідуванні моєму фігурував директор заводу штучних полів та керівник ФФУ Продакшн - Андрій Бондаренко. Всі ці роки нинішня Українська Футбольна Асоціація (УАФ) весело підсміювалася, мовляв - ми відкриті до будь-яких розслідувань, нам нічого приховувати і нас все чесно, етс... І раптом. . .", - пише Костянтин.
Генеральна прокуратура України минулої п’ятниці спрямувала підозру Андрію Бондаренку по будівництву футбольних полів зі штучним покриттям у Києві. Подозру Бондаренко не отримав (чи зробив все, щоб не отримати), ГПУ на цю середу запланувала обрання запобіжного заходу.
Подіяло, у середу Бондаренко пообіцяв з’явитися.
"Ну от був президент УАФ Павелко минулої неділі в цілому прямому ефірі футбольної програми.
Ну от візьми і розкажи там - мовляв в моєму Будинку Футболу тривають обшуки ДФС, цілому керівнику моєї структури (100% ФФУ Продакшн надлежать УАФ) оголошено підозру. Але ніт. Тому чекаємо на розвиток подій. Щоправда є велика підозра, наша УАФ про цей розвиток вас не поінформує", - додав журналіст.
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