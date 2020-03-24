Защита медсестры Яны Дугарь, подозреваемой в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета, пожаловалась в Конституционный Суд на норму, позволяющую судьям провозглашать сначала краткий текст решения, а уже потом - полный. Об этом говорится в публикации адвокатского объединения "Ореховский и Коломиец" в Facebook.

"Речь о защите права на личную неприкосновенность. Как известно, безосновательно подозреваемые по делу Шеремета ко всему были ограничены в свободе без мотивированного решения суда (только короткими определениями) - это не соответствует ст. 29 Конституции. Такая практика является противозаконной", - говорится в сообщении адвокатов.

Жалоба касается части 2 статьи 376 Уголовного процессуального кодекса. Согласно ей, если составление определения требует значительного времени, суд вправе ограничиться объявлением только резолютивной части, т. е. самого заключения, без мотивации. Полный текст должен быть оглашен не позднее 5 суток.

Защита Дугарь считает, что это положение противоречит Конституции, согласно которой "никто не может быть арестован или держаться под стражей иначе как по мотивированному решению суда", и закону "О предварительном заключении", который также говорит, что основанием для него является "мотивированное решение суда".

В ходе брифинга, на котором присутствовал президент Украины Владимир Зеленский и генпрокурор Руслан Рябошапка, в полиции раскрыли подробности следствия. Также был назван закладчик взрывчатки. Кроме того, глава полиции отметил, что при расследовании было системное сопротивление.