Молдова значительно ужесточила карантин [ Редактировать ]
Власти Республики Молдовы приняли решение об усилении мер карантина.
Об этом сообщает Newsmaker
По информации, во всех молдавских населенных пунктах будет закрыт доступ к общественным местам, а охранять порядок в стране будет армия.
"Начиная с 25 марта, в городах и селах закроют доступ во все парки, площадки и другие общественные места, чтобы остановить распространение вируса. За соблюдением гражданами этих решений будут следить сотрудники МВД. На этом этапе уже необходимо на помощь полиции привлекать военнослужащих для охраны правопорядка",- отмечается в сообщении.
Кроме того, премьер-министр Молдовы Ион Кику сообщил, что с 1 апреля всем пенсионерам будут доставлять выплаты на дом.
Также, он отметил, что все АЗС должны закрыть доступ к своим ресторанам, чтобы не создавать большое скопление людей.
Ранее мы сообщали, что в Киеве распорядились закрыть все спортивные, детские площадки и парки на период карантина.
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