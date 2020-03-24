Власти Республики Молдовы приняли решение об усилении мер карантина.

Об этом сообщает Newsmaker

По информации, во всех молдавских населенных пунктах будет закрыт доступ к общественным местам, а охранять порядок в стране будет армия.

"Начиная с 25 марта, в городах и селах закроют доступ во все парки, площадки и другие общественные места, чтобы остановить распространение вируса. За соблюдением гражданами этих решений будут следить сотрудники МВД. На этом этапе уже необходимо на помощь полиции привлекать военнослужащих для охраны правопорядка",- отмечается в сообщении.

Кроме того, премьер-министр Молдовы Ион Кику сообщил, что с 1 апреля всем пенсионерам будут доставлять выплаты на дом.

Также, он отметил, что все АЗС должны закрыть доступ к своим ресторанам, чтобы не создавать большое скопление людей.

Ранее мы сообщали, что в Киеве распорядились закрыть все спортивные, детские площадки и парки на период карантина.