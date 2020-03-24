За даними Центру громадського здоров'я офіційно в Україні підтверджено 97 випадків захворювання на Covid-19. Найбільшу кількість хворих - 38 - зафіксовано у Чернівецькій області, зокрема це контактні особи. 29 випадків підтверджено у місті Київ, 15 у Київській області, 5 в Івано-Франківській. По два випадки у Львівській, Тернопільській, Житомирській та Дніпропетровській областях. По одному випадку - на Донеччині та Черкащині.

В Україні лише 3 офіційно підтверджених летальних випадки від коронавірусу, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. Наразі МОЗ випробовує вітчизняні тест-системи:

Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України: