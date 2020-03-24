В Україні випробовують вітчизняні тест-системи на коронавірус - МОЗ [ Редактировать ]
За даними Центру громадського здоров'я офіційно в Україні підтверджено 97 випадків захворювання на Covid-19. Найбільшу кількість хворих - 38 - зафіксовано у Чернівецькій області, зокрема це контактні особи. 29 випадків підтверджено у місті Київ, 15 у Київській області, 5 в Івано-Франківській. По два випадки у Львівській, Тернопільській, Житомирській та Дніпропетровській областях. По одному випадку - на Донеччині та Черкащині.
В Україні лише 3 офіційно підтверджених летальних випадки від коронавірусу, один пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. Наразі МОЗ випробовує вітчизняні тест-системи:
Віктор Ляшко, заступник міністра охорони здоров'я України:
Українські вчені на сьогодні створили тести і вони зараз проходять певні випробувальні дослідження, у тому числі і в лабораторіях Міністерства охорони здоров'я для порівняльної діагностики. Точність у них буде така ж сама, як і в інших тестах для ПЦР-систем, оскільки в іншому разі вони не будуть допущені для реалізації та використання на території України.
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