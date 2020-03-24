Норвегия продлевает карантин до 13 апреля [ Редактировать ]
Норвегия во вторник, 24 марта, продлила карантинные мероприятия в связи с пандемией коронавируса до 13 апреля, передает Reuters. Первоначально они были введены до 26 марта.
Таким образом, Норвегия присоединяется к другой северной стране Дании, которая продлила карантинные ограничения до окончания пасхальных праздников.
"Меры, которые мы ввели, по-видимому, замедляют передачу вируса, но нам нужно больше времени, чтобы увидеть, какой эффект они оказывают", - заявила на пресс-конференции премьер-министр Эрна Солберг.
Ограничительные меры для сдерживания распространения вируса COVID-19 включают закрытие школ и детских садиков. Норвегия отказывает во въезде иностранцам, которые не живут и не работают на ее территории, гражданам страны запрещено наведываться в свои горные домики.
Кроме того, правительство обратилось к населению с рекомендацией не собираться на улице компаниями больше пяти человек. В помещениях люди, кроме членов одной семьи, должны держаться друг от друга на расстоянии двух метров.
Вместе с тем власти Норвегии не стали вводить режим "домашней изоляции", как поступили во Франции и Испании.
Согласно официальным данным Норвежского института общественного здравоохранения. во вторник, 24 марта, общее число зараженных людей в стране выросло до 2 566, что на 196 больше, чем днем ранее. Коронавирус стал причиной гибели десяти человек.
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