Норвегия во вторник, 24 марта, продлила карантинные мероприятия в связи с пандемией коронавируса до 13 апреля, передает Reuters. Первоначально они были введены до 26 марта.

Таким образом, Норвегия присоединяется к другой северной стране Дании, которая продлила карантинные ограничения до окончания пасхальных праздников.

"Меры, которые мы ввели, по-видимому, замедляют передачу вируса, но нам нужно больше времени, чтобы увидеть, какой эффект они оказывают", - заявила на пресс-конференции премьер-министр Эрна Солберг.

Ограничительные меры для сдерживания распространения вируса COVID-19 включают закрытие школ и детских садиков. Норвегия отказывает во въезде иностранцам, которые не живут и не работают на ее территории, гражданам страны запрещено наведываться в свои горные домики.

Кроме того, правительство обратилось к населению с рекомендацией не собираться на улице компаниями больше пяти человек. В помещениях люди, кроме членов одной семьи, должны держаться друг от друга на расстоянии двух метров.

Вместе с тем власти Норвегии не стали вводить режим "домашней изоляции", как поступили во Франции и Испании.

Согласно официальным данным Норвежского института общественного здравоохранения. во вторник, 24 марта, общее число зараженных людей в стране выросло до 2 566, что на 196 больше, чем днем ​​ранее. Коронавирус стал причиной гибели десяти человек.