Тести на коронавірус тепер робитимуть й пацієнтам Інституту серця. Сьогодні благодійники передали до лікарні сучасне обладнання - автоматичну систему молекулярної діагностики.

З її допомогою, наявність Covid-19 можна буде виявити миттєво.

Лікарі стверджують - це унікальний апарат експертного класу, що за короткий термін дає змогу виявити коронавірус у пацієнта. Для Інституту серця таке обладнання є надважливим, - вважає директор Борис Тодуров.

Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ:

Анализатор, который может определять коронавирус у наших пациентов. И поскольку диагностика первичная, ранняя диагностика в таких ситуациях не только поможет выявить, но и правильно начать лечение. К сожалению, мы не можем никуда от этого деться, поскольку к нам привозят пациентов с острым инфарктом, с расслаивающими аневризмами, с острым коронарным синдромом. И рано или поздно среди этих людей, несомненно, будут люди, зараженные вирусом. И вот эта ранняя диагностика поможет нам, во-первых, изолировать этих людей от незараженных и начать их лечение вовремя для того, чтобы обезопасить их жизнь.

Апарат сертифікований Євросоюзом. Крім цього, обладнання мінімізує ризики зараження медперсоналу.

Олексій Ковальський, директор компанії-постачальника:

Впервые в Украине и скажем на постсоветском пространстве, появилось такое оборудование эксперт-класса. Уникальность этого оборудования заключается в том, что впервые под такое исследование не требуется специальная комната или помещение. Это все может произойти в обыкновенной лабораторной комнате. Самое страшное на сегодняшний день в лабораторном исследовании - это возможность заразить исследуемого, то есть лаборанта. Это оборудование позволяет устранить возможность контаминации и собственно дать минимальный риск для медработников, которые работают сейчас в очаге поражения.

Однією з унікальних можливостей нового обладнання, крім надзвичайної точності, є проведення аналізу одночасно по 12 зразках і мінімізація часу на тестування. Нині медикам для встановлення діагнозу необхідна щонайменше доба, з новим обладнанням тестування триватиме близько трьох годин.

Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ:

Аппарат позволяет лабораторно определить наличие вируса в крови человека, на протяжении очень короткого периода времени. Для нашего института это очень важное оборудование. Насколько я знаю, оно было приобретено на личные средства Оксаны Марченко и Виктора Медведчука. Пользуясь случаем, хочу сказать большое спасибо за поддержку. И это не последняя просьба, которая обращена к этим людям. Сейчас готовится еще закупка ряда оборудования, необходимого для лечения пациентов с коронавирусом.

Окрім швидкого тестування на коронавірус, апарат здатен підібрати ідеальну пару донор-реципієнт в операціях із трансплантації. І це стане в нагоді Інституту серця після закінчення пандемії.

Борис Тодуров, генеральний директор Інституту серця МОЗ:

На этом аппарате, кроме того что можно определять наличие вируса, можно определять пары донор-реципиент. Мы в этом году сделали уже две трансплантации сердца в нашем институте, после 15-летнего перерыва. И мы надеемся, что когда пройдет эта вспышка, эта эпидемиологическая ситуация, мы возобновим программу трансплантологическую, и этот аппарат будет работать на нашу трансплантологию.

Оксана Марченко і Віктор Медведчук не залишили поза увагою і потреби громадян, які проживають у регіонах, що розташовані поблизу кордону, а тому перебувають у зоні ризику. Раніше у всі районні лікарні Закарпаття було передано близько 700 комплектів медичного одягу, 20 тисяч медичних масок, 38 тисяч захисних оглядових рукавичок, 350 експрес-тестів для виявлення коронавірусу, 500 літрів антисептика, медикаменти та реанімаційне обладнання. Крім того, подружжя придбало 5 апаратів для штучної вентиляції легень, два з яких передали в регіон.