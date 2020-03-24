Во вторник, 24 марта, стало известно, что в Ивано-Франковске среди 5 инфицированных коронавирусом есть две медсестры. Сотрудницы больницы контактировали с женщиной, которая скончалась от COVID-19. Об этом заявил мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив, передает Hromadske.

По его словам, это не новые случаи коронавируса, а входят в число пяти ранее выявленных заболеваний. Состояние медсестер средней тяжкости - у них бронхит и температура.

"Состояние стабильное. Они не требуют реанимационных мероприятий", - сказал Марцинкив.

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