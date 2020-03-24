Украинцев эвакуируют из России на спецпоезде [ Редактировать ]
Стало известно, что 28 марта в Москву из Киева приедет специальный поезд для эвакуации украинцев в условиях отмены железнодорожного сообщения из-за коронавируса. Об этом сообщил один из организаторов эвакуации, передает "Униан".
"28 марта, в субботу, из Киева прибудет в Москву специальный состав "Укрзализныци" для вывоза украинцев из России. В российскую столицу будут доставлены граждане России, пожелавшие вернуться на Родину", - рассказал он.
Предполагается, что состав прибудет по графику поезда № 5/6 утром в Москву, а вечером отправится в обратном направлении. Состав будет состоять из 20 вагонов и сможет вывезти домой около 500 человек.
Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.
Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.
по теме
За украинцами на самоизоляции будут следить - МВД
Полицейские будут выборочно проверять соблюдения карантина тех, кто ушел на самоизоляцию
Доставка продуктов на дом: ТОП лучших онлайн-сервисов
Все мы понимаем, что самоизоляция - важнейший шаг на пути к прекращению пандемии
В Украине за нарушение карантина открыли 7 уголовных дел
Также правооханители составили 613 административных протоколов
Карантин в Україні: чи постраждає економіка держави
Данило Гетманцев розповів про економіку України на період та після карантину
Пандемія коронавірусу: в МЗС розповіли, коли всіх українців повернуть додому
Дмитро Кулеба розповів про те, де й досі залишаються українці