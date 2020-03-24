Стало известно, что 28 марта в Москву из Киева приедет специальный поезд для эвакуации украинцев в условиях отмены железнодорожного сообщения из-за коронавируса. Об этом сообщил один из организаторов эвакуации, передает "Униан".

"28 марта, в субботу, из Киева прибудет в Москву специальный состав "Укрзализныци" для вывоза украинцев из России. В российскую столицу будут доставлены граждане России, пожелавшие вернуться на Родину", - рассказал он.

Предполагается, что состав прибудет по графику поезда № 5/6 утром в Москву, а вечером отправится в обратном направлении. Состав будет состоять из 20 вагонов и сможет вывезти домой около 500 человек.

Кабинет министров ввел карантин в Украине в связи со вспышкой коронавируса. Также ВОЗ объявила пандемию коронавируса в мире. А Украина закрыла границу для иностранцев.

Позже в городах Украины массово начали объявлять чрезвычайное положение. Зеленский создал совет по борьбе с коронавирусом.