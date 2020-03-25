Вчера, 25 марта, ушел из жизни бывший народный депутат Украины от Социалистической партии Иван Бокий. Об этом в Facebook сообщил экс-министр образования, ректор Национального университета биоресурсов и природопользования (НУБиП) Станислав Николаенко.

"На 79 году жизни ушел в вечность известный украинский журналист, общественный деятель, народный депутат Украины III, IV и V созывов, председатель фракции социалистов в Верховной Раде Украины Иван Сидорович Бокий.

Иван Бокий родился на Полтавщине, в селе Пронозовка Глобинского района, окончил Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, всю жизнь посвятил журналистскому делу, законотворческой работе, был настоящим патриотом Украины, поборником справедливости, свободы, демократии, равенства и солидарности", - написал Николаенко.

В 1982-1987 годах Бокий возглавлял республиканскую газету "Молодь України", а в 1987-1998 годах был заместителем главного редактора газеты "Сельские вести".

В 2001 году Иван Бокий и Василий Цушко решили основать "Партию защиты интересов селян". Политсила была зарегистрирована в сентябре того года, но уже в январе 2002 года влилась в Соцпартию Украины (СПУ), в которой Цушко и Бокий стали членами политсовета.

В 2006-2007 годах Иван Бокий возглавлял фракции СПУ в Верховной Раде.

Известно, что в последние годы Иван Сидорович боролся с раком.

Прощание с Иваном Бокием состоится 26 марта в 11:00 в селе Процив Бориспольского района Киевской области.