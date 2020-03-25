Суд Южного округа Нью-Йорка признал цифровые токены Gram ценными бумагами и запретил передавать их инвесторам. Таким образом удовлетворено ходатайство Комиссии по ценным бумагам и биржам США о запрете выпуска криптовалюты Telegram. Об этом говорится в предварительном решении суда, которое может быть оспорено.

Судья Кевин Кастел посчитал, что существующий план Telegram по распространению Gram - это предложение ценных бумаг, поэтому создатели проекта должны были зарегистрироваться в Комиссии по ценным бумагам и биржам США. По мнению судьи, Telegram не смог доказать, что должен быть освобожден от регистрации.

Telegram, принадлежащий основателю "Вконтакте" Павлу Дурову, разрабатывает блокчейн-платформу TON для выпуска собственной криптовалютой Gram. На ее создание было привлечено $1,7 млрд инвестиций. Запуск платформу должен был состояться до 31 октября 2019 года, однако власти США наложили временный судебный запрет на выпуск и распространение криптовалюты Gram.

Из-за противодействия властей США Telegram предложил инвесторам перенести запуск криптовалюты до 30 апреля 2020 года или получить обратно 77% вложенных денег.