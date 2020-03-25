В Иордании ослабили комендантский час и позволили открыть магазины [ Редактировать ]
Власти Иордании разрешили людям выходить на улицу, чтобы покупать продукты в магазинах и лекарства в аптеках. Покидать дома разрешено с 10:00 до 18:00, сообщает Reuters.
В субботу, 21 марта, в стране с населением 10 миллионов человек был объявлен комендантский часа, чтобы остановить распространение коронавируса. Армию наделили полномочиями контролировать его выполнение.
Кроме того, король Абдулла принял чрезвычайный указ, ограничивающий гражданские и политические свободы. Правительство оправдало строгие ограничения тем, что многие люди игнорировали призывы оставаться дома.
С субботы в стране были закрыты магазины, пекарни и даже аптеки. Запрещено пользоваться частными транспортными средствами. Армия, введенная в населенные пункты по всей стране, предупредила, что любому, кто покинет свои дома, грозит до года тюремного заключения.
Во вторник, 24 марта, правительство задействовало общественный транспорт, чтобы помочь пекарням развозить и продавать хлеб в жилых кварталах по всей стране. По словам очевидцев, в некоторых населенных пунктах возникла паника, когда люди бросились покупать хлеб.
Неделю назад Иордания закрыла сухопутные и морские пограничные пункты с Сирией, Ираком, Египтом и Израилем, также отменены все авиарейсы.
Министр здравоохранения Иордании Саад Джабер сообщил, что количество подтвержденных случаев заражения коронавирусом возросло до 153, летальных случаев зафиксировано не было.
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