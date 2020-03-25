Пума прогулялася вулицями порожнього Сантьяго. Вочевидь, дикий гість дістався центру чилійської столиці з найближчих гір у пошуках поживи. Дезорієнтований хижак заглянув у кілька приватних садків і забрів на територію школи. Там його спіймали й доправили до зоопарку на огляд.

Андреа Кайоссі, директорка зоопарку Сантьяго: