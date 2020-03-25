Дикий звір прогулявся вулицями чилійської столиці [ Редактировать ]
Пума прогулялася вулицями порожнього Сантьяго. Вочевидь, дикий гість дістався центру чилійської столиці з найближчих гір у пошуках поживи. Дезорієнтований хижак заглянув у кілька приватних садків і забрів на територію школи. Там його спіймали й доправили до зоопарку на огляд.
Андреа Кайоссі, директорка зоопарку Сантьяго:
Це зовсім молода тварина, самець, йому десь півтора року. Він здоровий, важить близько 35 кілограмів. Саме на цю вагу ми розраховували, коли поцілили в нього транквілізатором.
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