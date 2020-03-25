23 марта оргкомитет премии "Человек года" объявил лауреатов 2019 года. Одним из победителем общенациональной программы стал Народный артист Украины, генеральный продюсер национальной музыкальной премии "Украинская песня года" Михаил Поплавский.

Поплавский выиграл в номинации "Деятель искусств года - 2019".

"В мире нет ничего невозможного. И, чтобы достичь успеха в любом деле, нужно вложить в него душу и сердце. Не деньги, не инвестиции, не желание заработать, а вложить себя", - цитируют Поплавского организаторы премии.

Напомним, Михаил Поплавский - почетный президент Киевского национального университета культуры и искусств, доктор педагогических наук, профессор, заслуженный деятель искусств Украины, исполнитель и популяризатор украинских песен, продюсер, режиссер-постановщик.

Полный кавалер ордена "За заслуги" (2000 - III степени, 2001 - II степени, 2007 - I степени), неоднократний лауреат национальной премии "Человек года", п'пять лет подряд признан "Ректором года".

Народный депутат Украины IV, VII, VII созыва.

Общенациональная программа "Человек года" - программа, которая ежегодно присуждает титул "Человек года" в Украине. Основана в 1995 году. Автор и разработчик - Аркадий Райцин. С 2001 года программа присуждает также международные и специальные премии. Проект охватывает все регионы Украины.