Таиланд полностью закрывает въезд и выезд из страны с 26 марта до 30 апреля на фоне ситуации с распространением коронавируса. В то же время правительство Таиланда воздержалось от ограничения передвижения людей внутри страны. Об этом сообщает Reuters.

Чрезвычайное положение, которое вступит в силу в полночь по местному времени, наделяет премьер-министра Праюта Чаноча широкими полномочия для борьбы с ростом коронавирусной инфекции.

Новые ограничения включают закрытие всех пунктов пересечения границы. Исключение на въезд делается для граждан Таиланда, дипломатов и их семей, а также иностранцев с разрешениями на работу или другими официальными документами, которые позволяют им работать в Таиланде.

"Мы не закрываем страну, мы по-прежнему разрешаем тайскому народу возвращаться, но для иностранцев страна закрыта", - заявил заместитель премьер-министра Виссану Креа-Нгам. Он добавил, что аэропорты будут открыты для рейсов из-за рубежа.

Власти Таиланда заявляют, что правительство не планирует в ближайшее время вводить комендантский час или ограничения на поездки внутри страны. В то же время между провинциями будут установлены контрольные пункты для проверки температуры и самочувствия людей. В некоторых районах может быть введен "комендантский час на весь день", если возрастет число случаев инфицирования.

В среду, 25 марта, в Таиланде было зарегистрировано 107 новых случаев коронавируса. Общее число зарегистрированных случаев заражения вирусом COVID-19 достигло 934. С момента начала вспышки четыре человека погибли, 860 были госпитализированы, 70 пациентов выздоровели.