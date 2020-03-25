В Токио отмечен резкий скачок коронавирусной инфекции [ Редактировать ]
В среду, 25 марта, в Токио было зарегистрировано более 40 случаев коронавирусной инфекции, сообщает Reuters со ссылкой на японские СМИ. Это крупнейший скачок заболеваемости в столице Японии, которая стала главным эпицентром распространения вируса COVID-19.
На данный момент общее число случаев инфицирования в Токио достигло 200 человек. По данным национальной телекомпании NHK, в Токио в настоящее время зарегистрировано наибольшее число зараженных коронавирусом. Столица обогнала северный остров Хоккайдо, где в среду было около 163 случаев заболевания.
В "Стране Восходящего Солнца" зарегистрировали 1 193 больных коронавирусом, из них 24 умерли, 445 - выздоровели.
Несмотря на значительное число заболеваний, власти Японии решили, что не будут продлевать карантин в школах, и уже в начале апреля дети снова смогут посещать занятия. После вспышки эпидемии коронавируса в соседнем Китае премьер-министр Японии Синдзо Абэ в прошлом месяце распорядился, чтобы были закрыты все школы - от начальных до старших.
Из-за карантина выпускные вечера, которые в Японии проводятся в середине марта, были отменены. После вынужденных двухнедельных каникул в начале апреля у японских школьников начнется новый учебный год.
Вместе с тем из-за пандемии коронавируса летняя Олимпиада в Токио перенесена на 2021 год. Также перенесены Паралимпийские игры.
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