В Україні ажіотаж через відсутність антисептиків, захисних масок та рукавичок. В аптеках їх майже немає, а те, що є - коштує чималих грошей. Щоб хоч якось уберегтися від коронавірусу, людям доводиться самотужки вигадувати способи захисту. Наші черкаські журналісти дізнавалися, як у домашніх умовах приготувати дієвий антисептик, та чим можна замінити такі дефіцитні медичні рукавички.

Після запровадження карантину, людей на вулицях Черкас хоч і значно поменшало, але правил дотримуються не всі. Передусім, ідеться про особисті засоби захисту: маски, рукавички та антисептики - для багатьох жителів Черкас вони просто недоступні.

Пенсіонерка Наталя Чорна вийшла із ситуації самотужки - з марлі зшила багаторазову маску, а в магазині користується поліетиленовими рукавичками.

Наталія Чорна, жителька Черкас:

Кипячу и все, прихожу и кипячу - иду в перчатках, в магазин в перчатках. Вот беру, прихожу и обмываю все хлоркой.

Навіть саморобні маски - це краще, ніж нічого, - переконує проректор Черкаської медакадемії. За фахом, пані Олександра - лікар-інфекціоніст. Каже, пандемія коронавірусу - виклик не лише медикам, а й пересічним громадянам. І носіння маски має стати правилом номер один.

Олександра Шевченко, проректор Черкаської медичної академії:

Ви все таки убезпечуєте себе від тих краплин слизу чи слини, які може виділяти людина інфікована вірусом, крім того, ви убезпечуєте інших людей - таким чином ми ще й проявляємо повагу до своїх співгромадян, щоб не інфікувати і їх.

І обов'язково обробляти руки, телефони та дверні ручки антисептиками. Приготувати його в домашніх умовах не складно.

Рецепт затверджений всесвітньою організацією охорони здоров'я:

На 70 відсотків розчин має складатися зі спирту, на 20 - з перекису водню, і на 10 з гліцерину - задля зволоження шкіри. В умовах дефіциту етиловий спирт медики радять замінити ізопропиловим, або ж спиртовмісними настоянками.

Олена Снісар, завідувач кафедри природничих дисциплін Черкаської медакадемії:

Якщо говорити про настоянки там різні, так! Календула, інші спиртовмісні настоянки - їх можна використовувати, але там концентрація менша і вони мають забарвлення і для вас не має бути неочікуваним, що у вас стане темна шкіра на руках.

Та антисептиком може слугувати й звичайне мило. Щоправда, мити руки в умовах пандемії доведеться часто, довго і за спеціальною процедурою.

Людмила Бразалій, викладач Черкаської медакадемії:

Дуже важливо, звертаю вашу увагу - починаємо мити тильну сторону, правою рукою ліву руку, лівою рукою праву руку - бачите, я захоплюю тильну сторону і міжпальцеві проміжки, а потім ця робота переходить на долонну поверхню.

Медики радять, такими заходами безпеки не нехтувати. Особливо після походів до магазину чи просто на вулицю. Адже коронавірус може жити на металі, папері та пластику до шести днів.