У Сингапурі представили надшвидкий тест на коронавірус [ Редактировать ]
Надшвидкий тест на коронавірус розробили сінгапурські вчені. Відтепер, аби виявити інфекцію знадобиться до 10 хвилин.
У пацієнтів братимуть стандартні мазки, після чого отриманий матеріал поміщатимуть у портативний пристрій. Процес виявлення COVID-19 вдалося прискорити, оскільки нові тест-системи дозволяють копіювати ДНК без температурного впливу.
Раніше цей процес займав до трьох годин. Тести вже перевірили на реальних пацієнтах, але у масове виробництво системи надійдуть не раніше, ніж через місяць.
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