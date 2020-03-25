Індекс Dow Jones виріс на майже 11,5% [ Редактировать ]
Індекс Dow Jones на Нью-Йоркській фондовій біржі виріс на майже 11,5 відсотків. Це найвищий стрибок з 1933 року. Такий підйом обумовлений надіями, які ринок пов'язує з велетенським пакетом допомоги. Білий Дім пропонує влити в американську економіку майже два трильйони доларів.
Законопроєкт уже кілька днів обговорюють у Сенаті і ось нарешті демократи та республіканці дійшли згоди щодо його ухвалення. Як очікується, затвердити документ мають уже сьогодні.
Окрім того, на фондовий ринок позитивно впливають добрі новини з Китаю. Зокрема, в КНР влада знімає карантин з частини провінції Хубей.
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