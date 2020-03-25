Від апаратів штучної вентиляції легень - до масок і захисних костюмів для медиків. Українська медицина в розпал пандемії коронавірусу виявилася неготовою до майбутніх викликів. Тож волонтери і політики гуртом взялися за допомогу. Детальніше - у нашому матеріалі.

Сотні апаратів життєво важливого медичного обладнання відправлено по регіонах. Допомогти медикам в боротьбі із коронавірусом взялися у "Європейській солідарності". Київ, Одеса, Львів, Дніпро - ці міста вже отримали апарати для штучної вентиляції легень, респіратори, монітори, пульсоксиметри, ларингоскопи. Це те що критично необхідно при лікуванні пацієнтів з ускладненнями від коронавірусу.

Ігор Малиш, завідуючий відділенням інтенсивної терапії Київської міської клінічної лікарні швидкої медичної допомоги:

Але це дуже високовартісно, і в лікарні не було такої можливості. А зараз ми отримуємо практично нові апарати - на них замінені турбіни, всі датчики і все, що було потрібно. Фактично ми зараз отримуємо десять нових апаратів.

Відновлення десяти апаратів штучної вентиляції легень для Київської лікарні швидкої допомоги профінансував Фонд Петра Порошенка. Два з них вже працюють в реанімації. Ще чотири введуть у роботу до кінця тижня. Голова фонду Марина Порошенко відвідала столичну лікарню і закликала весь відповідальний бізнес об'єднати зусилля в боротьбі за країну.

Марина Порошенко, голова Фонду Порошенка:

Ми маємо об'єднати всі свої зусилля - і свідомі громадяни, і професійні лікарі, і відповідальний бізнес, благодійні фонди - для того, щоб всім разом вирішити ситуацію, яка зараз склалася у світі і в Україні. А ці апарати вже можуть допомагати людям. Вони вже будуть працювати кожного дня і допоможуть врятувати не одне життя.

Далі допомога регіонам. Запит на устаткування в областях формували самі медики. Список найнеобхіднішого передали у фонд. На Львівщині, виявилося потребують реанімаційне обладнання і захисні костюми для лікарів. Їх нині важко придбати навіть маючи гроші.

Микола Княжицький, народний депутат, фракція "Європейська солідарність":

У лікарів немає елементарних масок чи одноразових халатів. Україна постає перед викликом, і всі ми маємо бути сильнішими, ніж інколи буває наша держава. Так було в 2014 році, коли почалася агресія, так відбувається зараз. Коли ми разом - ми можемо перемогти і агресора, і будь-який вірус.

Роман Середич, заступник Генерального директора Львівського обласного госпіталя:

Хочу подякувати нашим друзям, можна сказати, тому що ми вже пліч-о-пліч зустрічаємо виклик не вперше. Дякуючи волонтерам, депутатам ми отримуємо найнеобхідніше.

У 21-й інфекційній лікарні Дніпра готуються одними з перших прийняти удар - саме сюди у місті-мільйоннику везтимуть хворих на COVID-19. До вчорашнього дня тут не було деяких важливих хірургічних інструментів, пульсоксиметрів, які швидко заміряють рівень кисню в крові і незамінні при діагностиці та спеціального монітора, який відстежує стан важких пацієнтів.

Михайло Забродський, народний депутат, фракція "Європейська солідарність":

Чимало депутатів роз'їхалися в інші регіони з відповідною допомогою, яку Фонд надає профільним лікарняним закладам для боротьби з коронавірусом. Ми будемо намагатися підтримувати контакт з лікарнею, і якщо ще виникне додаткова необхідність, то завжди готові підставити плече і протягнути руку допомоги.

"Оце два апарата виробництво Швейцарії, вони потребували капітального ремонту і от ми їх передали і вони готові, працюють".

Волонтерська допомога від нардепів дісталася також лікарень в Одесі. Далі на цьому тижні - Вінничина і Тернопіль.