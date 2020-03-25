В Италии замедлился рост смертности от коронавируса [ Редактировать ]
Стало известно, что за последние сутки в Италии зафиксировали 683 летальных случая и 3 тыс. 491 новый случай заражения коронавирусом Covid-19. Об этом сообщает Corriere.it.
Так, рост смертности немного замедлился по сравнению с вчерашним днем, когда власти сообщили о 743 умерших.
Также в Италии от коронавируса вылечились 9 тыс. 362 пациента, что на 1 036 больше, чем днем ранее.
Отметим, что в настоящее время коронавирус диагностирован у 57 тыс. 521 человека. Общее количество зараженных, включая умерших и выздоровевших, достигло 74 тыс. 386 человек.
Ранее мы писали о том, что у вице-премьера Испании подтвердили коронавирус.
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