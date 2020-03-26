Яка зараз ситуація в регіонах із поширенням коронавірусу, усю відому інформацію зібрали наші кореспонденти. Подробиці - в наступному огляді.

Як повідомив голова громадської ради Дніпра Геннадій Корбан, місто через систему прозоро придбало апарати, проте вони вже третю добу стоять на митниці.

Яка ситуація в інших регіонах - дивіться у наступному матеріалі.

Перша смерть від коронавірусу на Тернопільщині. Помер шістдесяти восьмирічний чоловік, житель села Ковалівка.

Володимир Труш, голова Тернопільської облдержадміністрації:

Людина запізно звернулася в лікарню. Вона займалася самолікуванням. А також не враховувала всіх наших рекомендацій. При поступленні до лікарні зразу підчепили до апарату вентиляції легень ШВЛ і пробували наші медики зробити все що могли. Ну на жаль ця хвороба косить людей.

Загалом інфікованих на Тернопільщині вже восьмеро. Серед з них священик із Заліщиків. За даними епідрозслідування, він міг заразити щонайменше 500 людей. Ще четверо хворих на COVID-19 - це жителі із Монастириського району, серед яких померлий чоловік, двоє його односельців та медсестра. Сьогодні один випадок захворювання діагностували в Тернополі. Інфікований - п'ятдесяти-п'яти-річний лікар-стоматолог, який повернувся з Австрії.

На Волині перший підтверджений випадок коронавірусу. Захворіла семирічна дитина. Лікарі припускають, що недугу дівчинка підхопила від батька. Він нещодавно повернувся з Києва. У чоловіка тест показав негативний результат. Матір дівчинки ще перевіряють.

Ігор Ващенюк, начальник управління охорони здоров'я Волинської ОДА:

Дитина практично температурила менше двох днів. На сьогоднішній день її стан задовільний. Згідно наших стандартів лікування ми її не госпіталізовували.

Наталія Янко, в.о. директора Волинського обласного лабораторного центру:

Цей випадок говорить про те, що у нас сьогодні є уже в області або особи котрі є носіями, або особи з легкими формами, тобто в середині області є передача інфекції.

Волинські медики нині ведуть епідспостереження ще за дванадцятьма хворими з підозрою на коронавірус. Область переходить на режим надзвичайної ситуації.

В Умані зафіксували другий випадок зараження. Діагноз підтвердився у дружини чоловіка, у якого напередодні виявили COVID-19. Він повернувся з Об'єднаних Арабських Еміратів, де певний час працював стюартом на круїзному лайнері. Чоловік контактував з трьома людьми, всі вони на самоізоляції.

У Запорізькій області підтвердили п'ять випадків зараження. Четверо людей в інфекційній лікарні, ще один удома на самоізоляції. Дев'ять пацієнтів очікують на результати з вірусологічної лабораторії. У місті оголосили надзвичайну ситуацію.

Роман Терехов, директор ДУ "Запорізький обласний лабораторний Центр МОЗ України":

По этим пяти случаям, мы имеем две семейные пары и человека отдельно прибывшего в Мелитополе. Две семейные пары по Запорожью, приехали из-за рубежа, и привезли оттуда инфекционное начало. Это Куршавель - Франция - и это Египет - Шарм-ел-Шейх. Жительница Мелитополя во время инкубационного периода посещала и была в гостях в Испании.

На Львівщині результати тестів на коронавірус чекають 90 хворих. 44 пацієнти під наглядом медиків обласної інфекційної лікарні, решта 46 удома на самоізоляції. Стан однієї хворої близький до тяжкого. В області хоча й отримали тест-системи на виявлення COVID-19, втім працювати з ними поки не можуть. Для лабораторних досліджень бракує агрегатів. Чи є вони в Україні, чи доведеться замовляти з-за кордону - обласні чиновники не кажуть. За наявності всього необхідного - львівські лабораторії зможуть провести майже 1600 тестів.

Іван Собко, заступник голови Львівської облдержадміністрації:

Лабораторний центр готовий прийшла допомога. Взяли, розібрали подивились що є. Готові працювати. Підготували, бракує агрегатів, яких-таких. Зараз максимально швидко знайдемо ці агрегати.

В Івано-Франківській області з підозрою на коронавірус вже 70 людей. Досі очікують результати лабораторних досліджень двох жінок, які померли в інфекційній лікарні. Це шістдесяти п'ятирічна жителька приміського села Чукалівка, та шістдесятирічна жінка з райцентру Надвірна.

Руслан Савчук, головний державний санітарний лікар в Івано-Франківській області:

Контактний чоловік, закордоном вона не перебувала. Чоловік на даний час госпіталізований в інфекційний відділ до обласної клінічної інфекційної лікарні з діагнозом грип типовий. Пізніше вже через добу коли він потрапив в лікарню діагноз був підтверджений як двобічна пневмонія. І підозра на COVID.

Нині в медзаклади області надійшла перша партія спецзасобів для захисту від COVID-19. Триста п'ятдесят тисяч медичних масок, два апарати штучної вентиляції легень, двадцять дихальних апаратів, а ще пульсоксиметри, інвазивні насоси все це Івано-Франківщина отримала із державного резерву. Допомогу чиновники пообіцяли розподілити між районами. Тим часом в Івано-Франківську запустили новий флешмоб, щоб нагодувати безхатьків.

Іван Харук, волонтер:

Запроваджуємо так званий флешмоб - допоможу чим можу. Ми хочемо залучити мешканців міста допомагати бідним та бездомним. Тож ми можемо долучитися з дому, зробити бутерброд, зварити їжу і передати під час наших роздач тим людям які потребують.

На Рівненщині не зафіксовано жодного хворого на COVID-19. Втім від завтра в місті припиняє курсувати весь громадський транспорт.