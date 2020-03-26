У Єгипті продезінфікували піраміди Гізи [ Редактировать ]
У Єгипті провели дезінфекцію пірамід Гізи. Знезаражувальними засобами обробили дерев'яні стежки, що ведуть до пам'яток. А також квиткові каси і музейний комплекс.
З артефактами - працює окрема група фахівців, щоб не пошкодити цінні експонати. Історичні пам'ятки нині дезінфікують по всій країні. Для відвідувачів вони зачинені.
Ашраф Могі ель-Дін, директор музейного комплексу пірамід Гізи:
Це лише перший етап робіт, далі фахівці спеціальним розчином оброблятимуть артефакти. Поки туристів немає, ми проводимо дезінфекцію та деякі ремонтні роботи. Хочемо, щоб, коли повернемося до звичного життя, усе було готово для відвідувачів.
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