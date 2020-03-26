У Єгипті провели дезінфекцію пірамід Гізи. Знезаражувальними засобами обробили дерев'яні стежки, що ведуть до пам'яток. А також квиткові каси і музейний комплекс.

З артефактами - працює окрема група фахівців, щоб не пошкодити цінні експонати. Історичні пам'ятки нині дезінфікують по всій країні. Для відвідувачів вони зачинені.

Ашраф Могі ель-Дін, директор музейного комплексу пірамід Гізи: