В'єтнамці перетворили коронавірус на гамбургер [ Редактировать ]
З'їж його, щоб подолати. В одному з кафе у Ханої взялися робити гамбургери у формі молекули коронавірусу. Ідея виникла у власника закладу.
Каже: у такий спосіб хотіли підтримати городян, які переживають через поширення епідемії. Наразі у В'єтнамі офіційно заражені 148 осіб. Летальних випадків немає.
Хоанг Тунг, власник піцерії:
В нашій країні існує жарт "якщо тебе щось лякає, з'їж його". Тому коронавірус вже не буде таким страшним, якщо замовити та з'їсти наш новий гамбургер у його формі. Люди кажуть, що це піднімає їм настрій, а для нас це можливість пережити фінансову скруту.
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