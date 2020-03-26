З'їж його, щоб подолати. В одному з кафе у Ханої взялися робити гамбургери у формі молекули коронавірусу. Ідея виникла у власника закладу.

Каже: у такий спосіб хотіли підтримати городян, які переживають через поширення епідемії. Наразі у В'єтнамі офіційно заражені 148 осіб. Летальних випадків немає.

Хоанг Тунг, власник піцерії: