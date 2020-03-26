В Киеве в реке нашли труп [ Редактировать ]
В среду, 25 марта, на Броварском проспекте, на территории одного из яхт-клубов Киева, в реке Днепр нашли тело человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Киева.
На месте происшествия примерно в 20 м от берега нашли тело мужчины без верхней одежды. С помощью специального снаряжения спасатели транспортировали тело к берегу и передали его правоохранителям.
По словам очевидцев, человек просто купался и прыгал в воду, впоследствии, его тело увидели на поверхности воды и сразу позвонили в службу спасения. Обстоятельствами происшествия занимаются правоохранители.
Раньше сообщалось о том, что на Киевском море затонула лодка с рыбаками. А также у побережья Ливии затонула лодка с мигрантами.
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