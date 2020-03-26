Два мільярди людей відправились на карантин [ Редактировать ]
У світі від ускладнень після коронавірусу померла вже понад 21 тисяча осіб. Найбільше в Італії та Іспанії. Китай на третьому місці.
Задля стримання пандемії, італійський уряд посилив покарання за порушення карантину відтепер за недотримання режиму самоізоляції загрожує до п'яти років тюрми і штрафи в кілька тисяч євро.
За даними ВВС, нині по всьому світу на карантині майже 2 мільярди людей - тобто чверть населення планети.
по теме
Пандемія коронавірусу COVID-19: головні новини дня
Четверта смерть від коронавірусу в Україні. В Тернополі в інфекційному відділені лікарні швидкої допомоги - помер житель села Ковалівка Монастирського району
Коронавірусом у світі заразилися 180 тисяч людей
13 903 нових випадки зараження коронавірусом зафіксували експерти Всесвітньої організації охорони здоров'я. Тож загальна кількість хворих складає майже 180 тисяч
В Україні перевіряють дев'ять повідомлень про зараження коронавірусом
Мешканку Краматорська, яка нещодавно повернулася з Таїланду, госпіталізували з підозрою на коронавірус. Біологічний матеріал відправили на поглиблений аналіз до Києва
Італійців саджатимуть до в'язниці за порушення карантину
Найбільше в Італії та Іспанії. Китай на третьому місці. Задля стримання пандемії, італійський уряд посилив покарання за порушення карантину - відтепер за недотримання режиму самоізоляції загрожує до п'яти років тюрми і штрафи в кілька тисяч євро
У Єгипті рятують археологічні пам'ятки від коронавірусу
Команда санітарної служби розпилює знезаражувальні засоби в коридорах, залах та сховищах музею. Такі операції проводять і щодо інших археологічних пам'яток по всьому Єгипту, щоб протидіяти поширенню пандемії COVID-19