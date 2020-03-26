Військовим на Донбас передали маски та медапаратуру [ Редактировать ]
Випадків захворювання на коронавірус серед українських військових зі складу Об'єднаних сил - не зафіксовано. Бійцям передали медичні маски, захисний одяг, засоби дезінфекції, та тести на COVID-19. А ще медичну апаратуру та прилади для інтенсивної терапії на випадок розвитку ускладнень від хвороби.
Для запобігання поширення коронавірусу в Об'єднаних силах розпочали вибіркове тестування військовослужбовців. Ситуація на фронті залишається стабільно-напруженою.
За минулу добу російські окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях ООС. Гатили з мінометів калібру 82 та 120 міліметри. Також по захисниках Авдіївки, Красногорівки та Водяного цілили з гранатометів та кулеметів. Українські армійці - тримають оборону. Втрат у ЗСУ - немає.
по теме
У лікарні Дніпра рятують життя поранених у Пісках бійців
Медики лікарні імені Мечникова стабілізували стан усіх шести поранених, яких евакуювали до Дніпра у вівторок. Троє - досі перебувають на апаратах штучної вентиляції легень
Два мільярди людей відправились на карантин
Задля стримання пандемії, італійський уряд посилив покарання за порушення карантину відтепер за недотримання режиму самоізоляції загрожує до п'яти років тюрми і штрафи в кілька тисяч євро
На Донбасі зафіксували дев'ять обстрілів
Випадків захворювання на коронавірус серед українських військових зі складу Об'єднаних сил - не зафіксовано. Бійцям передали медичні маски, захисний одяг, засоби дезінфекції, та тести на COVID-19.
Італійців саджатимуть до в'язниці за порушення карантину
Найбільше в Італії та Іспанії. Китай на третьому місці. Задля стримання пандемії, італійський уряд посилив покарання за порушення карантину - відтепер за недотримання режиму самоізоляції загрожує до п'яти років тюрми і штрафи в кілька тисяч євро
Бійцям ООС передали медичні маски, засоби дезінфекції та тести на коронавірус
Випадків захворювання на коронавірус серед українських військових зі складу Об'єднаних сил - не зафіксовано. Бійцям передали медичні маски, захисний одяг, засоби дезінфекції, та тести на COVID-19