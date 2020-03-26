Випадків захворювання на коронавірус серед українських військових зі складу Об'єднаних сил - не зафіксовано. Бійцям передали медичні маски, захисний одяг, засоби дезінфекції, та тести на COVID-19. А ще медичну апаратуру та прилади для інтенсивної терапії на випадок розвитку ускладнень від хвороби.

Для запобігання поширення коронавірусу в Об'єднаних силах розпочали вибіркове тестування військовослужбовців. Ситуація на фронті залишається стабільно-напруженою.

За минулу добу російські окупанти 9 разів відкривали вогонь по позиціях ООС. Гатили з мінометів калібру 82 та 120 міліметри. Також по захисниках Авдіївки, Красногорівки та Водяного цілили з гранатометів та кулеметів. Українські армійці - тримають оборону. Втрат у ЗСУ - немає.