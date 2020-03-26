Apple перенесет выпуск нового гаджета [ Редактировать ]
Выпуск нового Iphone 12 будет отложен на 2021 год.
Об этом сообщает pocketnow.
По информации, выпуск новых Iphone состоится в 2021 в связи с пандемией коронавируса и риском провала продаж новой техники.
"Кроме ограничений в цепочке поставок, Apple обеспокоена тем, что текущая ситуация значительно снизит аппетит потребителей к обновлению своих телефонов, что может привести к плохому приему первого iPhone 5G",- сообщается в заявлении.
Известно, что новый девайс от Apple должен обладать новой интернет-технологией 5G, которая позволит пользователям получать более быстрый доступ к информации в мировой сети.
Ранее мы писали, что Apple будет продавать в одни руки по 2 гаджета. Такие меры были приняты в связи с спадом продаж техники.
по теме
Apple на карантине: можно купить 2 телефона на руки
Такое решение было принято из-за коронавируса
Коронавирус бьет по мобильному рынку: смартфоны не покупают
Прогнозы аналитиков для мировой индустрии смартфонов остаются неутешительными
Ученые определили, где заканчивается Млечный Путь
Край галактики находится в 35 раз дальше Солнца
Вымирание динозавров: ученые выдвинули причину апокалипсиса
Животные умерли от голода
В Украине запустили виртуальное восхождение в горы
Покорить горную вершину теперь можно онлайн