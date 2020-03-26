Выпуск нового Iphone 12 будет отложен на 2021 год.

Об этом сообщает pocketnow.

По информации, выпуск новых Iphone состоится в 2021 в связи с пандемией коронавируса и риском провала продаж новой техники.

"Кроме ограничений в цепочке поставок, Apple обеспокоена тем, что текущая ситуация значительно снизит аппетит потребителей к обновлению своих телефонов, что может привести к плохому приему первого iPhone 5G",- сообщается в заявлении.

Известно, что новый девайс от Apple должен обладать новой интернет-технологией 5G, которая позволит пользователям получать более быстрый доступ к информации в мировой сети.

Ранее мы писали, что Apple будет продавать в одни руки по 2 гаджета. Такие меры были приняты в связи с спадом продаж техники.