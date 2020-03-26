Из Польши приехали еще 2 поезда с украинцами [ Редактировать ]
В Киев прибыли еще два поезда из Польши с гражданами Украины. Об этом сообщает LB.ua.
Один из них приехал в столицу около 10 часов вечера 25 марта, второй - после полуночи. Из Польши прибыли уже 10 поездов с украинцами, которые не смогли выехать из страны до начала карантина.
В то же время на польско-украинской границе, у автомобильного пункта пропуска Дорогуск-Ягодин ежедневно скапливается большая очередь.
Напомним, после закрытия границ из-за пандемии коронавируса в Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 82 804 украинца.
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