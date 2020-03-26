После закрытия границ из-за пандемии коронавируса в Украину при содействии дипломатических учреждений вернулись 82 804 украинца. Об этом сообщила пресс-служба Министерства иностранных дел в Facebook.

Кроме того, 160 граждан находятся за рубежом на карантине. Наибольшее число - в Польше (106 человек).

Еще 20 граждан Украины проходят лечение в странах мира. В Германии - пять человек, в Доминиканской Республике - четыре, в Италии, Польше, ОАЭ - по два, в Испании, Нидерландах, США, Нигерии и на Сейшельских островах - по одному.

Выздоровели за пределами Украины шесть граждан: четверо в Японии, по одному в Италии и Польше.

Три украинки скончались в Италии.

В МОЗ сообщили, кто будет делать тест на коронавирус и в каких случаях могут сделать анализ.

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