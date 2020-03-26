В Харькове совершено нападение на общественную приемную партии [ Редактировать ]
26 марта радикалы совершили нападение на общественную приемную политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".
"Кто эти бандиты, и нам, и правоохранительным органам - хорошо известно. Это уже 11-е нападение на общественную приемную. Однако, до сих пор ни одно заявление не было расследовано, и никто не понёс наказание за свои противоправные действия. Надеемся, что в этот раз все виновные в этом подлом вредительстве не уйдут от ответственности", - отметили в общественной приёмной партии.
По мнению партийцев, такая реакция со стороны радикалов вызвана растущим уровнем доверия харьковчан к их политической силе. При этом, оппозиционеры подчеркивают, что несмотря на провокации, они настроены на оказание помощи и поддержки людям в это сложное для страны время.
"Мы требуем правовой оценки действий лжепатриотов и провокаторов, полноценного расследования и реакции соответствующих органов. Все лица, пытающиеся таким образом дестабилизировать обстановку в регионе и стране, должны понести наказание. Это касается и организаторов, и исполнителей - они должны осознавать неотвратимость наказания за свои противоправные действия. Обращаемся к Генеральному прокурору Украины, министру МВД, руководителю СБУ срочно дать правовую оценку действиям радикалов", - потребовали харьковские оппозиционеры.
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