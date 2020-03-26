Психологи закликають боротися не лише з вірусом, але й з соціальними наслідками карантину

Чи захворіла на Covid-19 Ангела Меркель? Сьогодні німецька канцлерка повторно здала аналіз на коронавірус і він - негативний. Втім, незважаючи на результати аналізу, Меркель залишиться у домашній ізоляції протягом 14 днів і наступного тижня її перевірять ще раз. Окрім перших осіб, у Німеччині почали масово тестувати медиків і поліцейських. А ще - розробили автоматизовану систему молекулярної діагностики.

Допомога для тих, хто допомагає боротися з пандемією. У німецькому Мюнхені почали тестувати представників професій, які входять до групи ризику. У спеціальних наметах перевіритися можуть медичні працівники, поліцейські та пожежники. Навіть якщо в них немає жодних симптомів хвороби.

Карл-Вальтер Йяух, керівник клініки Мюнхена:

З досвіду Китаю, Італії та Іспанії ми знаємо, що, наприклад, медичні працівники не лише часто заражаються самі, але й, якщо не діагностувати хворобу на ранній стадії, можуть інфікувати інших - як пацієнтів, так і колег.

В ефективності раннього тестування пересвідчилися і в німецькому містечку Нюртінген. Його мешканців перевіряють за принципом "drive-in": під'їхав автікою, опустив скло, здав аналіз - і додому, чекати результатів. У такий спосіб лікарі вже протестували понад 6 тисяч людей і виявили чотири сотні інфікованих.

Марк Ліппе, представник Мальтійської служби допомоги:

З цих чотирьохсот людей, приблизно у 10 відсотків не було жодних симптомів: ані кашлю, ані застуди - взагалі нічого. Це найнебезпечніша група, адже люди навіть не підозрюють, що можуть бути носіями вірусу й заражати інших.

Уже невдовзі медики зможуть виявляти інфікованих ще швидше. Одна з німецьких компаній сьогодні повідомила про розробку повністю автоматизованого молекулярного діагностичного тесту на коронавірус.

Німецький винахід - це невеличкий пристрій і картридж з усіма необхідними реагентами. Лікар бере мазок, поміщає його в цей картридж, а далі вже працює техніка. Результат готовий - за дві з половиною години, зразки не потрібно надсилати до лабораторій. Очікують, що на ринку ці тести з'являться вже у квітні.

Боротися не лише з вірусом, але й із соціальними наслідками карантину, - закликають психологи. Через стрес, страх перед хворобою і постійне сидіння в чотирьох стінах почастішали сімейні конфлікти. Жертвами насилля стають переважно жінки.

Сильвія Халлер, співробітниця центру підтримки жінок, які потерпають від насилля:

Усі ці карантинні обмеження стали додатковим навантаженням для сімей, у яких раніше не все було гаразд. До нас частіше телефонують жінки, які потерпають від фізичного насильства, і благають про підтримку.

Психологи просять уряд звернути увагу на цю проблему і у разі потреби - надати таким жінкам місця в готелях.