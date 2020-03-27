МВФ может увеличить финансирование для Украины [ Редактировать ]
Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева заявила о значительном прогрессе в переговорах о новой программе расширенного финансирования (EFF) для Украины. Об этом говорится с ее официальном заявлении, размещенном на сайте МВФ.
Она также назвала условия, при которых ранее обусловленное финансирование на сумму $5,5 млрд может быть увеличено.
"Принятие законодательства по совершенствованию структуры регулирования в банковском секторе, а также относительно земельной реформы позволило бы быстро продвинуться вперед и завершить работу над параметрами нового договора, с доступом к большим ресурсам, чем предполагалось ранее", - подчеркнула Георгиева.
Ранее мы писали, что саммит ЕС определил приоритеты в борьбе с коронавирусом.
по теме
Цены на нефть резко упали - Bloomberg
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в мае упали в цене
Хто вкрав мільйони державних коштів на будівництві футбольних полів?
Григорій Мамка розповів про те, що тимчасова слідча комісія ВРУ знаходить нові факти
Цены на нефть резко выросли
Рост стоимости барреля нефти Brent на торгах в Лондоне превысил 7%
Курс валют на 10 марта
Национальный банк Украины (НБУ) на 10 марта 2020 года установил курс
Курс доллара: аналитики дали прогноз на рост
В течение следующей недели ожидается рост курса доллара к гривне